Retroscena Cds - ADL-Garcia, cosa si dissero in estate? Il tecnico fece una battuta su Spalletti

Ma cosa si dissero Garcia e De Laurentiis, nei giorni del casting? L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive

TuttoNapoli.net

>Ma cosa si dissero Garcia e De Laurentiis, nei giorni del casting? L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lunghe chiacchierate di calcio (ovviamente), per starsene dentro al Progetto: e poi? E si parlò di mercato, certo che sì; e di organizzazione, e ci mancherebbe; e però se poi si fosse parlato - e ci sta - pure di schemii, di idee, d’una continuità nella quale restare come se fosse un solco....? Quando Rudi Garcia ha sparato una delle sue provocazioni («io non conosco la Storia del passato del Napoli») forse voleva fare una battuta o magari slittò sulla lingua, perché è chiarissimo che fosse a conoscenza d’ogni dettaglio di quella magia allestita da Spalletti".