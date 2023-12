Retroscena Zanoli: il Napoli aveva rifiutato 13mln, ora non gioca mai

Alessandro Zanoli, interessante prospetto, ha giocato appena una mezz'ora in stagione. Eppure il Napoli in estate lo aveva blindato

Alessandro Zanoli, interessante prospetto, ha giocato appena una mezz'ora in stagione. Eppure il Napoli in estate lo aveva blindato.

Come ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, la Salernitana ci aveva già provato in estate così come il Genoa. E lo Sporting Lisbona: che aveva pronti 500mila euro per il prestito e 12,5 milioni per assicurarsi il riscatto. Niente da fare, il Napoli preferì declinare. Ma ora la storia è cambiata.