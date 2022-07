RILEGGI LIVE - Dimaro, day 10: al pomeriggio uscita 4-1-4-1 e test fisici Ostigard! Ancora out Ounas e Osimhen

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

19.11 - Si conclude definitivamente la partitina con i calci di rigore. Il pubblico applaude per la fine dell'allenamento.

19:07 - Termina qui la partitina. Adesso la squadra si esercita sui calci di rigore.

19.04 - Mentre la partitina è ancora in corso, Leo Ostigard ha terminato i test fisici in palestra. Pochi istanti fa ha lasciato il campo di Carciato e c'è stato anche il primo saluto ai suoi nuovi tifosi.

18:45 - L'esercitazione diventa una partitina 11 vs 11 a metà campo.

18:40 - Prosegue l'esercitazione sull'uscita dal basso vs pressione. Rrahmani e Zielinski non prendono parte per il momento.

18.30 - Spalletti sembra soddisfatto della qualità dell'uscita dal basso e si complimenta più volte con gli azzurri

18.25 - A turno la squadra che gestisce palla si schiera 4-3-3 e quella che pressa col 3-5-2.

18.20 - Inizia una partitella sulla metà campo

18.10 - Breve riunione tecnica al centro del campo prima di iniziare il lavoro col pallone

18.00 - Kvaratskhelia si mette in mostra anche nel calcio-tennis con una rovesciata

17.50 - Calcio-tennis per alcuni azzurri mentre metà gruppo insiste in palestra

17.40 - Ostigard è in palestra per i test fisici prima dell'ufficialità (le foto sulla nostra home page)

17.35 - Anche oggi non ci sono Ounas e Osimhen

17.25 - Lavoro in palestra ma è già posizionata la porta sulla trequarti per esercitazioni e partitella

17.15 - Primi azzurri in campo per dirigersi verso la palestra

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli a Dimaro Folgarida nel decimo giorno di ritiro.