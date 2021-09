Rinnovo Insigne, KKN: incontro interlocutorio, solo una chiacchierata tra l'agente e ADL

All'Hotel Britannique Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono incontrati, salutati, hanno fatto una chiacchierata. Ma, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, non sono entrati nel dettaglio del rinnovo del capitano azzurro. Un incontro interlocutorio, più in là si proveranno a gettare le basi per il prolungamento.