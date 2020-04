Scordatevi la Champions e l'Europa League

Se c'è una piccola possibilità di rivedere una partita di calcio, questa esiste nei campionati nazionali. Lo scenario europeo, infatti, mostra segnali inequivocabili che la Uefa dovrà presto accettare. Non solo non esistono le condizioni per riprendere gare che prevedono spostamenti da una nazione all'altra, ma la diffusione a macchia d'olio con tempistiche differenziate (e reazioni politiciche differenziate) fanno si che ci saranno paesi che usciaranno prima dall'incubo del Coronavirus, ed altri che ne usciranno più tardi.

Difficile dunque immaginare che Champions League ed Europa League possano tornare a breve per completare le fasi finali di manifestazioni che, in questo momento, rischierebbero di compromettere il lavoro fatto dai singoli stati in materia di distanziamento sociale per il contenimento della pandemia. La priorità va dunque data ai campionati nazionale, ove possibile, predisponendo preventivamente tutte le misure per garantire la sicurezza dei calciatori e di tutto ciò che si muove attorno ad una squadra di calcio. Solo successivamente, magari con una formula riveduta, si potrà pensare di chiudere Champions ed Europa League e ciò avverrà non prima di agosto...