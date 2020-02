Sky - Bogà nel mirino del Napoli: il Sassuolo tratta col Chelsea per togliere la "recompra"

Non solo Pezzella, il Napoli sta già programmando anche per il reparto offensivo. Il club di De Laurentiis è alla ricerca anche di un nuovo innesto in attacco e avrebbe individuato in Jeremie Bogà il calciatore adatto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ala classe 1997 piace molto al Napoli. Il Sassuolo, dal canto suo, sta trattando con il Chelsea (Incontro a Londra due giorni fa) per togliere la ricompra (fissata intorno ai 10 milioni di euro) a cui i Blues hanno dirirtto in cambio di un corrispettivo economico, così da essere l'unico padrone del destino di Boga e poterne valutare futuro ed eventuale cessione indipendentemente dal volere del club inglese.