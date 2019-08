Sky - Chiriches-Sassuolo, tutto fatto: già programmate le visite mediche, le ultime

Tutto fatto per il passaggio di Vlad Chiriches al Sassuolo. A raccontare le ultime sul trasferimento del difensore rumeno è il portale gianlucadimarzio.com: "Il Sassuolo ha concluso due operazioni su cui stava lavorando da diversi giorni: arrivano Vlad Chiriches dal Napoli e Gregoire Defrel dalla Roma. Tutto fatto, domani entrambi i giocatori saranno a Milano per sostenere le visite mediche e siglare i loro contratti, prima di trasferirsi in Emilia da De Zerbi. Un rinforzo in difesa e uno in attacco, a pochi giorni dal termine del calciomercato".