Sky - Il futuro di Insigne è al Napoli: presto incontro con la società per il rinnovo

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha deciso di divorziare dal proprio procuratore Mino Raiola. E' ancora sconosciuto il nome di chi assisterà il talento di Frattamaggiore, nel frattempo la redazione di Sky Sport ha svelato che la permanenza di Lorenzo non è in dubbio, il cambio di agente è da leggere in ottica di alcune scelte personali. Il contratto di Insigne col Napoli è lungo, ma le parti si siederanno presto per trattare un eventuale rinnovo.