Sky - Oggi test sierologici a Castel Volturno. E Gattuso cambia le modalità d'allenamento

In mattinata una equipe medica si è presentata a Castel Volturno per effettuare all'intero 'gruppo squadra' i test sierologici, dopo i 4 tamponi - tutti negativi - delle scorse settimana. Inoltre sono cambiate le modalità di allenamento al centro sportivo: non ci sono più tre turni di lavoro, ma due. Rino Gattuso sta lavorando da questa settimana anche sulla forza e non solo sull'atletica e l'aerobica. A riportarlo è Sky Sport.