Soumaré out a sorpresa contro l'Athletic: non ha giocato perché sta chiudendo col Napoli?

Soumaré è in cima alla lista per la mediana. Ieri sera, peraltro, il centrocampista del Siviglia ma di proprietà del Leicester non è sceso in campo

Boubakary Soumaré è in cima alla lista per la mediana. Ieri sera, peraltro, il centrocampista del Siviglia ma di proprietà del Leicester non è sceso in campo nella sconfitta interna con l’Athletic Bilbao per “motivi personali”. Gli andalusi stanno vivendo una stagione da incubo in cui hanno cambiato tre allenatori e non sono disposti a lasciarlo andare a cuor leggero: sono ad un solo punto dalla zona retrocessione. Il francese però è tentato dalla Serie A, quindi se De Laurentiis desse il via libera all’investimento o almeno ad un prestito oneroso, sarebbe un affare ampiamente alla portata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.