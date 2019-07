Sportitalia - Icardi in uscita dall'Inter: c'è il Napoli ma bisognerà prima valutare la posizione di quattro azzurri

Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sul mercato anche in casa Napoli: "C'è anche il Napoli per Icardi, anche perchè tre anni fa il club azzurro fece una proposta importante ma l'Inter chiuse alla cessione. Il Napoli, però, al momento ha gli stessi problemi della Juve, deve valutare la posizione di alcuni dell'organico come Verdi, c'è un punto minimo di domanda per Insigne, poi Rog ed Ounas".