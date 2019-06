Sportitalia - Napoli e Juve su Manolas: ADL pronto a regalare innesti di qualità, la situazione

Le ultime di mercato in casa Napoli, le ha raccontate Alfredo Pedullà attraverso il suo blog ufficiale: "Futuro tutto da scrivere per Kostas Manolas, anche perché la clausola da 36 milioni (valevole per l’Italia) lascia la porta aperta a qualsiasi soluzione. La Juve aveva pensato al centrale greco già la scorsa estate (prima di programmare il ritorno di Bonucci), come abbondantemente raccontato, adesso serve un altro difensore e potrebbe decidere di tornare alla carica, a maggior ragione che è un profilo che piace non poco a Maurizio Sarri. Ma Manolas piace da sempre anche al Napoli, con De Laurentiis che vuole regalare ad Ancelotti innesti di qualità. Intanto il difensore greco sta facendo le sue riflessioni, ha sempre detto di trovarsi molto bene a Roma, ma di fronte ad un’eventuale importante offerta potrebbe anche decidere di lasciare la Capitale.