Sportitalia - Osimhen resta l'obiettivo principale: tra 15 giorni novità su Milik, la situazione

In casa Napoli prosegue la ricerca di un attaccante per il futuro. Secondo quanto confermato nuovamente da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, resta Victor Osimhen (21) l'obiettivo principale per l'attacco azzurro, con il campionato francese fermo e che dunque potrebbe condizionare anche lo svolgersi della trattativa.



Resta in bilico, invece, la questione legata ad Arek Milik: dal polacco si attende una risposta che - riporta Pedullà - dovrebbe arrivare tra 15 giorni, con l'agente dell'attaccante che di fatto rivelerà la decisione del suo assistito riguardo il rinnovo di contratto.