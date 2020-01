Sportitalia - Primavera, si cerca l'erede di Baronio: in pole Angelini

E' finita l'era di Roberto Baronio sulla panchina della primavera del Napoli: da poche ore, infatti, l'ex centrocampista è stato esonerato come annunciato dalla stessa Ssc Napoli con un comunicato apparso sul sito ufficiale. Sembra già pronto, però, il sostituto per la panchina degli azzurrini: come riportato dal portale alfredopedulla.com, l'indiziato numero uno sarebbe Giuseppe Angelini, ex allenatore di Santarcangelo e Cesena. Il tecnico 54enne nativo di Rimini sarebbe pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli primavera.