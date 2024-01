Sprint difesa, offerta per Theate oltre a Perez: pronte due alternative

Il Napoli lavora in difesa. È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi

Il Napoli lavora in difesa. È partita un’offerta per Theate del Rennes, 23 anni, e questo è un segnale ma non la garanzia di un affare che può evolversi o anche no.

Il Napoli sta cercando in giro per l’Europa, per non ritrovarsi scoperto se non dovesse esserci l’accordo con i francesi, e al fianco di Nehuen Perez (23) dell’Udinese nascono altre idee. La prima: Lilian Brassier (24) che piace anche al Milan e che che dunque rappresenterebbe una sfida all’ultimo euro; la seconda, questa più intrigante, conduce invece a Trevoh Chalobah (24) del Chelsea. Lo scrive il Corriere dello Sport.