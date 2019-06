TN - San Paolo, Deltronics pronta per il secondo maxi-schermo: "Lunedì il via all'installazione"

(di Dario De Martino) «Abbiamo terminato la fase di montaggio del primo maxischermo in tribuna Nisida e lunedì inizieremo con il secondo nei distinti. Il primo lo abbiamo montato a tempo di record in due giorni. Nella prossima settimana sarà montato anche il secondo». Lo dice a Tuttonapoli Antonio Beneduce, ceo di Deltronics, l’azienda napoletana che si sta occupando del montaggio dei due maxischermi del San Paolo. «Non sono in grado ancora di dire con certezza quando li vedremo accesi, spero al più presto perché sono emozionantissimo da napoletano e da tifoso del Napoli di potermi occupare con la mia azienda del montaggio dei maxischermi nello stadio della città», spiega Beneduce.

I MAXI SCHERMI - I maxi-schermi installati sono di ultima generazione: oltre 120 metri quadri, quasi 15 metri di base per 9 metri di altezza, ad alta risoluzione grafica e tecnologia HDLS, predisposti per rispettare tutte le normative, perfettamente visibili alla luce solare. «Sicuramente saranno visibili da tutto lo stadio, anche per luminosità, angolazione. È un prodotto studiato proprio per questo», dice ancora Beneduce

LAVORO DI SQUADRA - Deltronics è un’azienda leader nel settore che può vantare installazioni di Ledwall e maxischermi alla base Nato di Lago Patria, Palazzo Chigi, dieci Aeroporti e circa 50 centri commerciali nei quali gestisce anche la pubblicità con il marchio Visivacom. Ma il lavoro al San Paolo è sinergico con tutti gli altri che sono impegnati nel restyling dello stadio per le Universiadi: «Ci tengo a fare i complimenti alla Tecnova System, un’altra eccellenza campana che ha realizzato le strutture in maniera perfetta. Se il nostro lavoro riesce è grazie a un grande lavoro di squadra a partire dal commissario delle Universiadi Basile che tutti i giorni chiama per assicurarsi che i lavori procedano nel modo giusto e dall’architetto Filomena Smiraglia del Comune che sta seguendo il procedere dei lavori».