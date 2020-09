"Tutti dietro e Lozano preso a calci ad ogni dribbling", in Messico critiche al calcio italiano

L'ottima prestazione di Hirving Lozano a Parma, per quasi tutti i quotidiani sportivi il migliore in campo degli azzurri, ha fatto felici anche tutti i tifosi messicani che hanno nel Chucky il giocatore probabilmente più amato e seguito. Tanti gli elogi dai parte dei media messicani, ma anche dei tifosi che invadono i social del Napoli ed i video youtube con le giocate di Lozano per ogni singola partita. Nonostante la crescita del giocatore, però, una buona parte di stampa e tifosi continua a ritenere la Serie A poco adatta alle sue caratteristiche. "Pochi spazi, quasi tutte le squadre aspettano dietro il Napoli", "Appena supera un avversario, lo buttano giù a calci", i messaggi ricorrenti, sottolineando i tanti falli subiti da Lozano, addirittura due in una sola azione in cui si era rialzato dopo un intervento di Pezzella, per poi essere scalciato da Bruno Alves. In tanti avrebbero visto meglio il Chucky negli spazi e nelle partite aperte di Premier League.