Tuttosport - Allan-Everton, è fatta: sta arrivando l'assegno, non ci saranno bonus

Allan andrà all'Everton dove ritroverà Ancelotti. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che c'è intesa tra i due club, con l'Everton che verserà - lo sta per fare - 30 milioni cash nelle casse del Napoli senza bonus. Epilogo felice, dunque, di una trattativa cominciata a gennaio col brasiliano che non vede l'ora di tornare a lavorare col suo ex allenatore.