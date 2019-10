Tuttosport - Parole infuocate di ADL strategia contro distrazioni del mercato: con quello sfogo ha cambiato il Napoli

Un piano ben definito dietro le parole infuocate di Aurelio De Laurentiis, con il patron che ha raggiunto lo scopo prefissato come dimostra la prestazione di Salisburgo. Questa l'analisi del quotidiano Tuttosport, che scrive così: "Le uscite dialettiche di De Laurentis non sono mai causali e, molto spesso, consegnano messaggi neanche troppo in codice. Dalle affermazioni infuocate all’esterno di Palazzo San Giacomo, a quelle del pranzo offerto ai giornalisti all’hotel Vesuvio e fino alla sfuriata rubata dai siti a bordocampo il giorno prima di Salisburgo-Napoli, il Napoli in una sola notte ha cambiato volto. Aggressivo e concentrato come finora non si era visto in trasferta, presente e mai domo, come una squadra vera e non un insieme di calciatori messi in campo per giocare a pallone. Il presidente è intervenuto invocando il ripristino dello spirito di coesione da parte di tutti i calciatori in organico, in particolare i protagonisti delle voci di mercato, per mettere da parte gli interessi personali a favore del bene comune".