UFFICIALE - Anguissa è tornato! Tutto l'allenamento in gruppo per il centrocampista

Mentre Kalidou Koulibaly atterrava a Napoli e parlava alla comunità senegalese che lo ha aspettato all'esterno dell'aeroporto di Capodichino, Anguissa era già a Napoli e questa mattina è tornato in campo. Il Napoli con un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il centrocampista di proprietà del Fulham è rientrato dall'impegno in Coppa d'Africa con il Camerun ed ha svolto l'intera seduta in gruppo.