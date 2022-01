UFFICIALE - Buone notizie per Spalletti: tampone negativo per Petagna

Buone notizie per Luciano Spalletti che recupera Andrea Petagna. Il giocatore era stato posto in quarantena domiciliare al rientro dalla sosta natalizia in seguito al contatto stretto con una persona positiva al Covid-19. La SSC Napoli, attraverso una nota ufficiale ha comunicato: “In seguito ai controlli per fine quarantena, Petagna è risultato negativo al Covid-19”.

Malcuit, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, è invece risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/WTqRVmsXNe — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 4, 2022