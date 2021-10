UFFICIALE - I convocati di Spalletti per Firenze: ci sono Ghoulam e Mertens, ancora out Lobotka

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani (ore 18) al Franchi contro la Fiorentina, nella sfida valida per la settima giornata di campionato. Assente il solo Lobotka, recuperato Ghoulam che per la prima volta in questa stagione entra in lista.

La lista: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Ghoulam Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano.