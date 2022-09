UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Liverpool: Osimhen recupera, l'elenco completo

Nell'elenco c'è anche Lozano, squadra al completo per il match di Champions (ad eccezione ovviamente di Demme).

Victor Osimhen recupera: l'attaccante nigeriano ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è stato convocato per la gara di questa sera col Liverpool. Nell'elenco c'è anche Lozano, squadra al completo per il match di Champions (ad eccezione ovviamente di Demme). Ecco i convocati:

Portieri: Meret, Sirigu, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.