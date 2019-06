UFFICIALE - Il Napoli annuncia l'amichevole di lusso col Liverpool: ecco data e luogo

Il prossimo 28 luglio ci sarà Liverpool-Napoli, i campioni d'Europa contro gli azzurri, in campo neutro. La notizia era nell'aria, adesso diviene ufficiale, tramite un comunicato apparso sul sito del club partenopeo: "Le stelle più nobili d'Europa illuminano la prossima estate azzurra. Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d'Europa - che hanno battuto il Tottenham in finale di Champions League - in una amichevole internazionale di lusso che annuncerà una nuova emozionante stagione.

Il Napoli ha affrontato i Reds nel girone di qualificazione Champions vincendo all'andata al San Paolo per 1-0 e perdendo ad Anfield per 1-0. Liverpool-SSC Napoli 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Accendi la passione azzurra di un'altra magica estate".