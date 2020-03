UFFICIALE - La Roma non partirà per Siviglia: non arrivato l'ok dal governo spagnolo

L''emergenza Coronavirus sta continuando ad imbattersi anche sul calcio. La Roma, attraverso un messaggio sui propri canali social, ha deciso di non partire per la Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia: "L’ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA"

