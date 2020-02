UFFICIALE - Napoli-Inter, sconti per gli abbonati e per chi compra un biglietto per il Torino: tutti i prezzi

I biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli – Inter che si disputerà il 5 Marzo 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli saranno posti in vendita a partire da Lunedì 17 Febbraio 2020 ore 12.00.

In una prima fase, e precisamente dalle ore 12.00 di Lunedì 17 Febbraio 2020 alle ore 23.59 di Mercoledì 19 Febbraio 2020, la vendita sarà riservata ai soli abbonati della stagione sportiva 2019.20, i quali avranno il privilegio di acquistare il biglietto con il diritto di precedenza e di usufruire di una tariffa agevolata “promo abbonato”.

A partire dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati, i quali potranno continuare ad usufruire della tariffa agevolata, ma non del posto, acquistando i tagliandi esclusivamente attraverso il web al seguente link e utilizzando come codice promozionale il numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento.

Dalle ore 15.00 di Giovedì 20 Febbraio 2020 inizierà anche la vendita dei biglietti per la gara di Campionato Napoli – Torino che si disputerà il 29 Febbraio 2020 ore 20.45 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

La SSC Napoli è lieta di annunciare una promozione che concede la possibilità di acquistare un biglietto per la gara di Coppa Italia Napoli - Inter ad una tariffa speciale; infatti, coloro che acquisteranno un biglietto per la gara Napoli - Torino di Campionato, potranno acquistare un biglietto ad una tariffa cosiddetta "promo ticket".

La promozione è valida solo se si acquisteranno i biglietti contestualmente, nello stesso settore e per lo stesso utilizzatore, sia per l'evento Napoli - Torino di Campionato, che per l’evento Napoli - Inter di Coppa Italia, presso i punti vendita abituali del circuito Ticketone.

Per tutti i possessori di Fidelity Card, i titoli potranno essere caricati in modalità digitale presso tutti i punti vendita abilitati, esibendo la fidelity, oppure, comodamente da casa, collegandosi al sito ufficiale www.sscnapoli.it .

Per i possessori della Club Azzurro Card e della Fan Away, si consiglia di verificarne la scadenza. Qualora la card risulti scaduta sarà necessario dotarsi della nuova Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, acquistabile on line, collegandosi al sito ufficiale.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che per i due eventi, Napoli vs Inter di coppa Italia e Napoli vs Torino di campionato, sarà possibile aderire al progetto “TRIBUNA YOUNG”





PREZZI



Napoli vs Inter coppa Italia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family € 10,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 25,00

Curve € 14,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



Napoli vs Inter coppa Italia “promo abbonato”

Tariffa applicabile agli abbonati della stagione 2019.20

Tribuna d’Onore € 40,00

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Distinti € 10,00

Curve € 5,00.



Napoli vs Inter coppa Italia “promo ticket”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Torino.

Tribuna Posillipo € 25,00

Tribuna Nisida € 14,00

Distinti € 12,00

Curve € 8,00.



Napoli vs Torino campionato prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.





ACQUISTO ON LINE



La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione "insieme allo stadio" oppure accedere direttamente dal banner “ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli.

Gli utenti saranno indirizzati al sito TicketOne, nel quale, dopo essersi registrati, potranno acquistare il biglietto caricandolo elettronicamente sulla Club Azzurro Card (Tessera del Tifoso) o Fan- Away (Fidelity Card) o Fan Stadium Card (Fidelity Card). Alla transazione potranno essere aggiunte, da Ticketone, commissioni di pagamento.

Questa modalità di vendita prevede che il titolo di accesso venga associato alla Club Azzurro Card, Fan-Away o Fan Stadium Card che, quindi, dovrà essere utilizzata sia per inserire il numero identificativo al momento dell’acquisto, sia per l’accesso ai tornelli dello stadio tramite la lettura del codice a barre.

Il posto assegnato allo stadio sarà indicato sul documento segnaposto la cui stampa, è disponibile all’indirizzo internet:

Per i biglietti caricati su tessera inserendo le informazioni richieste sulla pagina e procedendo, nella pagina successiva, attraverso il link Stampa Segnaposto.

Il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente stampato e presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio, ma il documento segnaposto, da solo, non rappresenta titolo d’accesso valido per l’ingresso.

Infatti per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

Da questa stagione sportiva i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi attraverso il Call Center





INFORMATIVA PER RILASCIO TITOLI:



Prima dell’emissione dei titoli, il sistema di biglietteria automatizzata della TicketOne

invierà al centro elettronico nazionale della polizia di stato (CEN), per via telematica,

la richiesta di autorizzazione contenente i dati anagrafici del soggetto

acquirente/utilizzatore del suddetto titolo; al termine della verifica, il CEN comunicherà

alla Società, per via telematica, la risposta all’autorizzazione richiesta.

in virtù di tale risposta (positiva o negativa), TicketOne potrà procedere o meno al rilascio

(vendita) del titolo di accesso.



Non potranno essere rilasciati titoli a soggetti:



- destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge n.401 del 13 dicembre 1989

(divieto di accesso ai luoghi ove si disputano manifestazioni sportive - daspo) e successive modifiche;



- sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge n.1423 del 27 dicembre 1956

(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza

e la pubblica moralità) e successive modifiche;



- che sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati

commessi anche se non in occasione o a causa di manifestazioni sportive;



Successivamente alla vendita del titolo, in caso di sopravvenuti motivi ostativi, sopra descritti, le

Autorità di P.S. comunicheranno per via telematica a TicketOne la rettifica dell’autorizzazione ed il

titolo verrà disattivato per l’accesso allo stadio.





CODICE DI CONDOTTA DELLA SSC NAPOLI



Il protocollo d’intesa del 4 agosto 2017, con l’intento di “realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici”, al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”, ha introdotto il cd. “sistema del gradimento”.



Il “sistema di gradimento” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle società sportive per impedire l’accesso agli stadi, per un periodo adeguato, ai soggetti che non sanno mantenere un comportamento conforme al “codice di condotta” adottato dalle società stesse.

Attraverso il “sistema di gradimento”, le società sportive si rendono parte attiva per garantire a tutti coloro che desiderano recarsi allo stadio un ambiente accogliente, sicuro e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con bambini.



In ossequio alle disposizioni del protocollo d’intesa del 4 agosto 2017 e dell’art. 12 del codice di giustizia sportiva, la SSC Napoli ha adottato il ‘codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ (codice di condotta).



Il codice di condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione delle stesse.



Il codice di condotta è consultabile sul sito ufficiale www.sscnapoli.it e presso i punti plus.



L’acquisto o la cessione omaggio di un titolo di accesso allo stadio san paolo, comporta automaticamente l’accettazione del regolamento di utilizzo dello stadio e del codice di condotta.



Lo stadio san paolo è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del regolamento d’uso e del codice di condotta.



La SSCN condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSCN ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.