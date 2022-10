UFFICIALE - Ripresa allenamenti: le ultime sulle condizioni di Anguissa

Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center

Dopo il successo sul Bologna, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all'Olimpico per l'undicesima giornata di Serie A. Anguissa ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Il centrocampista che si è infortunato contro l'Ajax resta in dubbio per la sfida dell'Olimpico.