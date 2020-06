ULTIM'ORA - Consiglio FIGC approva il piano B per la A: playoff e playout in caso di nuovo stop

Arrivano le prime notizie dal Consiglio Federale, in scena oggi a Roma dalle 12 circa. Se il campionato, dopo esser ripartito il prossimo 20 giugno, dovesse fermarsi nuovamente a causa di un nuovo positivo, si tenterà la via dei playoff e dei playout: meno partite per cercare di arrivare fino in fondo e assegnare i titoli. Per quanto riguarda le retrocessioni, invece, si apprende da Sky Sport che saranno stabilite con l'algoritmo di cui ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

NEL DETTAGLIO - Tuttomercatoweb.com fornisce ulteriori dettagli. In merito al blocco retrocessioni proposto dalla Serie A, è passata la linea del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e sarà dunque utilizzato l'algoritmo per stabilire i verdetti. 18 voti a favore e 3 contrari: il Consiglio ha approvato la proposta di Gravina in caso di nuovo stop al campionato. L'algoritmo, inoltre, servirà a stabilire le qualificazioni alle competizioni europee e le retrocessioni. Playoff e playout potranno essere disputati solo in caso di stop entro una certa data, che potrebbe essere il 10 luglio, successivamente spazio solo all'algoritmo.