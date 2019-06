ULTIM'ORA Sportitalia - Raiola e Manolas accettano le condizioni del Napoli: i dettagli dello stipendio

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà scrive su Twitter alcuni dettagli rispetto all'affare concluso che porta al Napoli Kostas Manolas: "il lieto fine è che Mino Raiola e Kostas Manolas accettano le iniziale condizioni del Napoli: 3,5 a stagione per cinque con i bonus per arrivare a 4. Passo indietro rispetto alle richieste iniziali, operazione mai a rischio come sempre detto"

