Un acquisto non può valere per due cessioni

Serviranno due innesti di valore, magari già a gennaio, per ridare energia ad un reparto che dovrà fare a meno anche di Anguissa a gennaio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli e Samardzic. Un affare che sembra andare nella giusta direzione, col Napoli intenzionato a investire i 25 milioni di euro ricevuti dal Lipsia per Elmas. Il gioiellino dell’Udinese, dopo il trasferimento saltato all’Inter la scorsa estate in modo davvero clamoroso, sembrerebbe pronto a dire sì agli azzurri ed anche il minutaggio concessogli da Cioffi nelle ultime uscite pare indicare una cessione imminente.

Samardzic prenderà il posto in rosa di Elmas. Sul piano numero, ed anche per alcune caratteristiche, anche se il macedone era sicuramente più duttile. Il Napoli però non può fermarsi, perchè c’è la vicenda Zielinski che resta ancora aperta e pendente. Il polacco è in scadenza di contratto a giugno, con l’Inter che sembra avere ormai in pugno il centrocampista, pronto a vestirsi di nerazzurro in estate a costo zero per il club. C’è dunque da lavorare anche in quel senso, perchè numericamente ci sarà la necessità di coprire l’addio di Elmas, ma anche analizzare la situazione di Zielinski, apparso totalmente fuori dal contesto nelle ultime uscite. Serviranno due innesti di valore, magari già a gennaio, per ridare energia ad un reparto che dovrà fare a meno anche di Anguissa a gennaio.