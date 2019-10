Un bel Napoli, poi viene fuori il Salisburgo e Malcuit gli regala il pareggio: 1-1 all'intervallo

Si va al riposo sull'1-1 dopo un primo tempo giocato a ritmi altissimi. Il Napoli ha iniziato uscendo benissimo da dietro, eludendo la pressione fortissima dei padroni di casa, e trovando il gol di Mertens. Gli azzurri però non hanno saputo approfittare in ripartenza dei tanti spazi e, da diversi presupposti per il 2-0, hanno subito l'1-1 con un regalone di Malcuit, a dir poco ingenuo a stendere l'avversario in posizione defilata. Pareggio che premia però la pressione de Salisburgo nella seconda fase del primo tempo con altre due occasioni su cui Meret s'è esaltato.