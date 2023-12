VIDEO - ADL incontra Spalletti: "Organizza una rimpatriata per il Napoli da te in campagna"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ex tecnico azzurro, ora ct della Nazionale Luciano Spalletti si sono incontrati al Gran Galà del Calcio.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'ex tecnico azzurro, ora ct della Nazionale Luciano Spalletti si sono incontrati in occasione del Gran Galà del Calcio. Il patron azzurro è apparso molto sereno nei confronti del suo ex tecnico e lo ha salutato con cordialità.

Queste le parole di De Laurentiis a Spalletti: "Mi devi sempre invitare in campagna da te… una bella rimpatriata per il Napoli in campagna con un po' di picanha. Tanto fino a marzo non hai più partite della Nazionale. E’ difficile allenare la Nazionale vero? Bisognerebbe trovare uno spazio continuativo per far giocare le nazionali". Di seguito immagini riprese da Sky Sport.