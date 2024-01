VIDEO - Ag. Kvara: “Osimhen andrà in Arabia, Khvicha non accetterebbe neanche per 1mld! Ha altri obiettivi…”

Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata al giornalista georgiano Tsotne Kinkladze, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia Mamuka Jugeli ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen: “Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro.

Ad esempio, Khvicha probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta ottenendo”.

️ "I will tell you in advance, Osimhen will move to Saudi Arabia in the summer. If you give Khvicha a billion, he won't go there... he has bigger goals"



