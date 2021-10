VIDEO/FOTO TN - Ultrà all'esterno dell'hotel del Napoli: cori in attesa del corteo

Come annunciato ieri da un volantino scritto dal gruppo organizzato Ultras '72, alcuni tifosi si sono radunati all'esterno dell'hotel che ospita il Napoli. All'esterno di Palazzo Caracciolo stazionano i tifosi con le bandiere ed iniziano ad intonare i primi cori. Successivamente per protestare contro le restrizioni imposte per via del Covid negli stadi, gli Ultras che hanno deciso di non entrare al Maradona scorteranno il pullman del Napoli in corteo con degli scooter. Di seguito le immagini catturate dal nostro inviato.