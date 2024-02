VIDEO - Gaetano arrivato a Cagliari: "Piazza importante, non vedo l'ora di giocare"

Gianluca Gaetano ha lasciato Napoli ed è appena arrivato a Cagliari. Queste le sue prime parole

Gianluca Gaetano ha lasciato Napoli ed è appena arrivato a Cagliari. Queste le sue prime parole: “Cagliari è una piazza importante, sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. Ranieri? Non l'ho ancora sentito. Forza Cagliari”