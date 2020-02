VIDEO - Gli azzurri e le compagne in sala per il nuovo film di ADL: presente anche Allan

Solita schiera di tifosi allo Space maxicinema di Fuorigrotta per il Napoli che, al gran completo, è arrivato in sala per "Si vive una volta sola", il nuovo film di De Laurentiis con Carlo Verdone, Rocco Papaleo e Anna Foglietta. Presenti i vari dirigenti, oltre al presidente ed alla squadra con molti giocatori accompagnati dalle rispettive compagne. C'è ovviamente anche Allan, così come gli infortunati Koulibaly e Milik.

Di seguito le immagini tratte dai nostri canali social