VIDEO - Insigne: "Grazie Toronto, ci vediamo a luglio!". Poi le prime parole in inglese

Lorenzo Insigne al Toronto dal 1° luglio, ora è ufficiale. Poco fa l'annuncio del club canadese e ora arrivano anche le prime parole del numero 24 del Napoli: "Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto. Sono contento per questa nuova avventura. Volevo ringraziare la società, ci vediamo a luglio. All for one (tutti per uno, ndr)", dichiara Insigne in un video postato dalla società di MLS su Twitter.