VIDEO - Osimhen ignora Demme e i compagni: fa discutere l'arrivo del nigeriano in hotel

Sta facendo discutere il video di Victor Osimhen che arriva all'Hotel Serapide nel giorno della sfida contro l'Udinese e saluta il team manager Santoro ma ignora i compagni. Demme gli tende la mano per un saluto ma il nigeriano non lo vede o comunque non risponde al suo cenno e con le cuffie nelle orecchie vira dritto in hotel. Altre immagini che confermano il momento di grande nervosismo vissuto dal bomber nigeriano.

Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club 🇳🇬



Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.



@GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE