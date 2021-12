VIDEO TN - Ag. Mario Rui: “E’ affaticato, a rischio per il Milan. Futuro? Se vince lo scudetto lo porto a Dubai”

Nel corso della decima edizione degli Italian Sport Award, il procuratore di Mario Rui, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli: “A fine partita è uscito con un affaticamento e non so se riuscirà a recuperare per la gara di domenica con il Milan. Mi dispiace perchè è l’unico terzino sinistro in rosa e anche perchè in questo momento è uno dei migliori giocatori del Napoli. Le prestazioni sono tutte di un certo livello, ieri ha accusato un fastidio muscolare, speriamo che per domenica ce la possa fare. La scommessa che ho con lui è che se vince lo scudetto andiamo a Dubai. Tutti l’hanno sempre contestato, io ho sempre saputo che è un grande giocatore e mi sono ostinato a dire che doveva rimanere a Napoli per dimostrare il proprio valore. Quando sarà finito il campionato e avrà dimostrato il suo valore, aggiungendoci che vincerà lo Scudetto, allora penseremo a portarlo a Dubai”.