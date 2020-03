Voci spagnole confermate: Napoli su Loren del Betis, pronta offerta per aggirare la clausola! I dettagli

Dalla Spagna avevano fatto sapere che in casa Napoli fosse al vaglio l'acquisto di Loren Moron, attaccante classe '93 di proprietà del Real Betis. E le indiscrezioni spagnole sono state confermate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta i dettagli di una possibile trattativa. Sul cartellino del giocatore pesa una clausola da 60 milioni di euro, che secondo la Rosea Giuntoli proverà a trattare con il club andaluso.

L'OFFERTA - Dalle parti di Castel Volturno starebbero già studiando l'offerta da muovere verso il sud della Spagna: 40 milioni di euro subito e altri 20 legati a bonus facilmente raggiungibili. E' questa la strategia architettata da Giuntoli e gli uomini mercato azzurro. Sul centravanti spagnolo ha espresso un giudizio positivo anche Fabian Ruiz, suo ex compagno di squadra proprio a Siviglia. E chissà che l'anno prossimo non possa tornare a giocare insieme, ma in azzurro.