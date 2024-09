A caccia del filotto senza cali di tensione: Conte col Monza con 9 titolari tenuti a riposo

"Si parlerà di grande Napoli, tutto sarà all'eccesso, ma domenica avremo difficoltà e dovremo essere bravi a fare in modo che già da domani ci sia la concentrazione sul Monza, la nostra prossima gara della vita". Già in conferenza dopo la gara col Palermo, Antonio Conte ha voltato pagina facendo partire la missione Monza. Il tecnico del Napoli è uscito dalla gara di Coppa Italia con grande soddisfazione, come dichiarato pubblicamente, e risposte positive praticamente dall'intero organico, ma già nell'allenamento di ieri il focus è stato sulla sfida al Monza che può significare già tanto sul piano della continuità ed anche dell'alta classifica.

A caccia del filotto

Il Napoli è atteso da quattro sfide prima dell'inizio degli scontri diretti, di cui tre in casa, che possono dare un volto diverso alla stagione: Monza e Como a Fuorigrotta prima della sosta, poi Empoli e di nuovo al Maradona col Lecce. Quattro gare con l'obiettivo di fare dodici punti che in quel caso darebbero un ulteriore slancio per affrontare al meglio i big-match. Ragionamenti e tabelli però chiaramente da semre mal sopportati da Conte, concentrato unicamente sulla sfida al Monza.

Tornano i titolari

Antonio Conte potrà schierare nove giocatori totalmente freschi. Rispetto alla gara di Coppa Italia verranno confermati soltanto Caprile, considerando l'infortunio di Meret, e Lobotka che però è stato preservato a gara iniziata dopo un'ora di gioco. Tornano Di Lorenzo a destra, Rrahmani-Buongiorno al centro e Olivera a sinistra. In mediana Lobo, come detto, con Anguissa e Politano, McTominay e Kvaratskhelia dietro Lukaku nel 4-2-3-1 già visto allo Stadium contro la Juventus.