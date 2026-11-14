Ultim'ora De Bruyne-PSV, contatti avviati! Dall'Inghilterra: "Nel club c'è una persona che conosce bene"

Il PSV Eindhoven punta Kevin De Bruyne e avrebbe già avviato i primi contatti. Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro del belga al Napoli

Kevin De Bruyne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Negli ultimi giorni sta rimbalzando in maniera insistente la notizia del possibile trasferimento al PSV Eindhoven, rilanciata ora anche dal The Sun. Il contratto di KDB è in scadenza il prossimo giugno, ci sarebbe anche un'opzione di prolungamento per un'altra stagione, eppure la sua esperienza italiana potrebbe concludersi prima del previsto. Il quotidiano britannico parla di difficoltà di ambientamento a Napoli e di presunte tensioni con alcuni compagni di squadra, indicando nel club olandese una possibile destinazione.

De Bruyne, il PSV Eindhoven ci prova: avviati i primi contatti

Secondo le indiscrezioni riportate dal The Sun, il PSV avrebbe già preso contatti con De Bruyne, forte dell'idea di poter convincere il belga a trasferirsi alla corte di Peter Bosz già nella prossima finestra invernale di calciomercato. A favorire l'operazione potrebbe essere anche la presenza nello staff medico del club olandese di Eddy Pepels, fisioterapista che conosce bene il centrocampista, avendo lavorato con lui per diversi anni nella Nazionale belga.

De Bruyne-PSV, l'ostacolo principale

L'ostacolo principale sarebbe rappresentato dall'ingaggio di De Bruyne, mentre il costo del cartellino potrebbe risultare più accessibile, considerando la scadenza del contratto con il Napoli prevista per la prossima estate. Il PSV - aggiunge il quotidiano - sarebbe comunque disposto a compiere uno sforzo economico importante per assicurarsi un calciatore della sua esperienza.