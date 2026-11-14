Ufficiale Ripresa a Castel Volturno, il report: 3 azzurri in parte in gruppo! Le ultime sugli infortunati

Gli azzurri sono tornati al lavoro dopo cinque giorni di riposo concessi da Allegri durante la sosta per le nazionali. Da Favasuli a Di Lorenzo, il report.

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo cinque giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri in occasione della sosta per le nazionali. Gli azzurri hanno ripreso la preparazione al Training Center in vista del ritorno in campo, in programma sabato 21 novembre alle 20:45 allo stadio Maradona contro il Torino. Una seduta utile anche per fare il punto sulle condizioni dei calciatori alle prese con problemi fisici, con alcune novità in vista del rientro in campionato.

Napoli, le ultime sugli infortunati: Favasuli, Neres e Spinazzola parzialmente in gruppo

Di seguito il report pubblicato dalla SSC Napoli sul proprio sito ufficiale: “Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center nella settimana di pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione fisica e tecnica. A seguire esercitazione in fase di possesso e successione di corse. Favasuli, Neres e Spinazzola hanno svolto parte della sessione con la squadra. Per Badiashile e Di Lorenzo personalizzato in palestra e in campo. Alisson e Lobotka hanno svolto lavoro personalizzato in palestra”. Per Favasuli, Neres e Spinazzola arriva dunque un primo segnale positivo, con il graduale reinserimento nel lavoro collettivo. Percorso personalizzato, invece, per Badiashile e Di Lorenzo, mentre Alisson e Lobotka hanno proseguito il programma individuale in palestra.