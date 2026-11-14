Ultim'ora Lang e David Neres salutano a gennaio? La posizione del Napoli

Il Napoli valuta eventuali offerte per i 2 esterni, ma non intende rivoluzionare la rosa nella sessione invernale. Anguissa, invece, è destinato all'addio.

Il Napoli lavora anche sul fronte delle cessioni in vista del mercato di gennaio, ma non tutti i giocatori considerati in uscita hanno le stesse possibilità di lasciare gli azzurri. Il futuro di Frank Zambo Anguissa, in particolare, sembra ormai lontano da Napoli: difficilmente si arriverà a un rinnovo del contratto e il centrocampista potrebbe partire già nella finestra invernale oppure salutare a giugno a parametro zero. Situazione diversa per Noa Lang, per il quale il club non aveva mai chiuso completamente alla cessione già durante la scorsa estate. In quell'occasione, tuttavia, la volontà della società era quella di procedere con una vendita a titolo definitivo e non con un semplice prestito. Adesso, anche alla luce delle difficoltà ambientali vissute dall'esterno olandese, un'eventuale offerta potrebbe essere presa in considerazione.

Neres, situazione in stand-by: il Napoli valuta le offerte

Da monitorare anche la posizione di David Neres, per il quale al momento non si registrano sviluppi concreti. Come spiegato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, i numerosi problemi fisici accusati dal brasiliano hanno inevitabilmente condizionato le valutazioni della società, che non esclude una cessione soltanto davanti a una proposta economica ritenuta congrua. Il Napoli, però, non ha intenzione di privarsi di troppi elementi durante la stessa sessione di mercato: eventuali partenze dovranno essere bilanciate dalle operazioni in entrata, senza compromettere gli equilibri della rosa.