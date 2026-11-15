Lucca e Lang via per fare il colpo in attacco: il Napoli si è già mosso per Varela e Zirkzee

Il Napoli prepara il mercato invernale: Varela è il primo obiettivo per l'attacco, Zirkzee è la principale alternativa all'attaccante del Monza.

Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco e aggiungere nuove alternative sulle corsie esterne. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, anche in funzione delle possibili partenze di Lorenzo Lucca e Noa Lang, destinati a lasciare il club durante la sessione invernale. Come riferisce il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista per il reparto offensivo è quello di Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza, protagonista di un ottimo avvio di stagione con nove gol in Serie A, uno dei quali proprio contro gli azzurri. Il 21enne piace per la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, lavorare fuori dall'area e dialogare con i compagni. Caratteristiche che lo renderebbero una soluzione interessante non soltanto come alternativa a Rasmus Hojlund, ma anche per giocare al suo fianco. Manna ha già avuto diversi contatti con gli agenti del portoghese e attende di conoscere la valutazione del Monza. La concorrenza, però, è numerosa e potrebbe far aumentare il prezzo, anche considerando la posizione del Benfica, che dispone della possibilità di pareggiare eventuali offerte per il giocatore.

Zirkzee alternativa a Varela: decisiva la scelta di Pochettino

Accanto all'ipotesi di un investimento su un giovane di prospettiva, il Napoli continua a monitorare le opportunità offerte dalla Premier League. Tra queste figura Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 186 minuti e due reti. Il futuro dell'ex Bologna dipenderà anche dalle valutazioni del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, intenzionato a conoscere meglio la rosa prima di prendere decisioni sulle possibili cessioni. Gli azzurri hanno già effettuato alcuni sondaggi esplorativi e potrebbero approfondire la situazione qualora si aprisse la possibilità di un trasferimento in prestito.