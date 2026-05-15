Lukaku: "Va tutto bene, sono in piena forma e lavoro con lo staff del Belgio"

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Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN a margine della finale di Coppa del Belgio, vinta dall’Union Saint-Gilloise contro l’Anderlecht

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN a margine della finale di Coppa del Belgio, vinta dall’Union Saint-Gilloise contro l’Anderlecht, sua ex squadra. Il centravanti ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, sottolineando di essere in buon stato di forma e di stare completando il lavoro di preparazione insieme allo staff medico della nazionale belga in vista dei prossimi impegni e dei Mondiali.

“Al momento va tutto molto bene. Sono in piena forma e sto ultimando la preparazione con lo staff medico della nazionale. Non vedo l’ora di ritrovare i ragazzi. Sempre che venga convocato, naturalmente. Anderlecht? Fa molto male. Tutti volevano questo titolo, ma alla fine non ci siamo riusciti. In ogni caso, ora dobbiamo cercare di concludere la stagione nel miglior modo possibile. Dall’anno prossimo le cose dovrebbero mettersi a posto per permettere alla squadra di rialzarsi e vincere trofei. È questo ciò che conta di più in questo momento".