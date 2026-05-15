Ultim'ora Sarri-Napoli, conferme! Romano: "E' uno dei due nomi di ADL se parte Conte"

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Novità importanti relative al futuro della panchina del Napoli. Il giornalista di mercato Fabrizio Romano parla di Sarri, nome caldo per il club azzurro

Novità importanti relative al futuro della panchina del Napoli. Il giornalista di mercato Fabrizio Romano parla di Sarri, nome caldo per il club azzurro qualora partisse Conte. "Il discorso Sarri-Napoli è vivo e concreto, quindi va seguito, perché se dovesse andare via Antonio Conte, Sarri è certamente uno dei primi due nomi nella testa di Aurelio De Laurentiis per sostituirlo. Ripeto: se dovesse partire Conte, perché bisogna rispettare i tempi e attendere un incontro tra Conte e De Laurentiis per capire il futuro del Napoli.

Quindi il Napoli per Sarri è una possibilità se dovesse partire Conte. C’è anche l’Atalanta che corteggia Maurizio Sarri, con valutazioni in corso dal punto di vista societario. Il direttore sportivo arriverà Cristiano Giuntoli, contratto di quattro anni, e anche l’allenatore è oggetto di valutazioni interne. Tra queste, il nome di Sarri è stato menzionato.

Poi siamo ancora in una fase di idee e chiacchiere, ma occhio a Sarri perché il suo nome è sempre più corteggiato e molto considerato nel nostro campionato, anche per il lavoro importante fatto alla Lazio in condizioni societarie difficili".