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Futuro Conte, Clamoroso Sky: “E’ il Napoli ad avere dei dubbi…”
Novità importanti relative al futuro della panchina del Napoli. Secondo la reazione di Sky Sport si attende l’incontro appena sarà possibile del presidente De Laurentiis con l’attuale tecnico degli azzurri, Antonio Conte.
Se da una parte Conte sembra disposto a restare, dall’altra De Laurentiis, stuzzicato anche dall’idea del ritorno di Sarri, riflette se continuare o meno con l’attuale allenatore, ma soprattutto poi nel caso bisogna capire anche eventualmente come provare a risolvere la questione contrattuale, dato che Conte è sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Dunque dubbi per il club azzurro, ora. Ma presto si saprà tutto. Aspettando la Champions.
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