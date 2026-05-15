Infortunio De Bruyne: c'è la notizia in vista di Pisa-Napoli

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La sua presenza rappresenta una notizia importante per Conte, soprattutto in una partita che potrebbe regalare al Napoli la qualificazione in Europa

Kevin De Bruyne sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Pisa dopo aver saltato l’ultima gara contro il Bologna al Maradona. Il belga aveva riportato un trauma contusivo con ferita all’arcata sopraccigliare destra durante la rifinitura, ma le sue condizioni non preoccupano più e il recupero può considerarsi completato, come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

Infortunio De Bruyne: i tempi di recupero e la novità per Pisa-Napoli

La sua presenza rappresenta una notizia importante per Conte, soprattutto in una partita che potrebbe regalare al Napoli la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Basterà una vittoria. Resta ora da capire quale sarà la scelta dell’allenatore: De Bruyne potrebbe infatti partire titolare nel ruolo di trequartista accanto ad Alisson alle spalle di Hojlund, ma le valutazioni definitive arriveranno soltanto a ridosso del match. Tornerà anche Neres e dunque la squadra sarà al completo, al netto di Lukaku.