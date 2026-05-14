Ufficiale Ecco l’annuncio: Derby, Pisa-Napoli e gare Champions domenica alle 12! Serie A: "Soddisfatti"

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Adesso è ufficiale: le partite decisive per la corsa alla Champions League della 37ª giornata di Serie A si disputeranno domenica 17 maggio alle ore 12.

Adesso è ufficiale: le partite decisive per la corsa alla Champions League della 37ª giornata di Serie A si disputeranno domenica 17 maggio alle ore 12. Lo ha comunicato la Lega Serie A con una nota che chiude definitivamente la fase di incertezza legata anche alla sovrapposizione con la finale degli Internazionali di tennis. La decisione arriva dopo l’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti e il successivo accordo tra Prefettura e Questura di Roma per l’anticipo del derby e delle altre gare coinvolte, nel rispetto delle esigenze di ordine pubblico nell’area del Foro Italico.

Il piano sicurezza e l’intesa tra istituzioni

Nel comunicato, la Lega ha espresso soddisfazione per la collaborazione istituzionale che ha portato a una soluzione condivisa, definita come auspicata fin dall’inizio. L’obiettivo è garantire una gestione ordinata dei flussi di spettatori tra le diverse manifestazioni sportive previste nella stessa area.

“A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma - Lazio domenica 17 maggio alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico. L’accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Autorità di Pubblica Sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia del 13 maggio allo Stadio Olimpico.

La Lega Calcio Serie A esprime soddisfazione per lo spirito di collaborazione e responsabilità istituzionale che ha consentito di individuare una soluzione condivisa e, da Lega, auspicata fin dall’inizio, che permetterà di gestire in maniera ottimale l’afflusso e il deflusso degli spettatori della sfida capitolina e della finale degli Internazionali di tennis nella stessa area del Foro Italico.

Per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede: anticipo dell’orario della gara alle 12:00, coordinamento unico della sicurezza tra Lega e organizzatori del tennis, piano integrato per la gestione dei flussi di pubblico e una campagna di sensibilizzazione rivolta ai tifosi.

La Lega Serie A ringrazia il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine per la disponibilità e il lavoro congiunto. Un ringraziamento va anche ai club, agli atleti e ai tifosi per aver compreso l’importanza di mantenere la contemporaneità nella penultima giornata, a tutela della regolarità del campionato. Coerentemente con questa decisione saranno fissate sempre alle 12:00 di domenica 17 maggio anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli”.